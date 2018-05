Aida Talliente a teatro racconta Miniere

TOLMEZZO – Nella settimana del Primo Maggio, il Comune di Tolmezzo in collaborazione con l’ERT porta al Teatro Candoni un testo che parla di lavoro. Venerdì 4 maggio alle 20.45 Aida Talliente salirà sul palco per mettere in scena Miniere, spettacolo da lei scritto e diretto che si avvale delle musiche dal vivo di Mirko Cisilino, delle fotografie di Danilo De Marco e delle scenografie di Tommaso Pascutti.

MINIERE è una storia che parte dal Friuli, dalla cava di zinco e piombo di Raibl (Cave del Predil), un paesino 10 chilometri a sud di Tarvisio. La vita di Raibl dipende dalla cava. Nel 1991 la miniera viene chiusa. Chiudere la miniera significa far morire il paese, perdere un lavoro sicuro, la propria casa, tutto. Inizia così uno sciopero che coinvolge l’intera comunità: i minatori occupano la miniera per 17 giorni a 500 metri sotto terra in condizioni durissime, le donne li sostengono, manifestando in paese e dando vita a presidi in cui preparano da mangiare, protestano, pregano, fanno riunioni, sempre in prima linea. Una storia di lotta dunque, che termina con una sconfitta. La miniera chiude. Dopo tanti anni, il paese si è svuotato, ma molti di loro ancora vivono lì, ancora orgogliosi di quel loro amato e odiato lavoro, che li lega profondamente a quella montagna, a quelle gallerie buie che hanno percorso per tutta una vita, e che ancora li fanno commuovere e vibrare.

AIDA TALLIENTE dà voce a quegli uomini e quelle donne. Racconta le loro storie ammantata da una scenografia dove tre soglie di legno diventano molti luoghi: tombe, case, nicchie, oppure porte da attraversare da un dentro a un fuori e che continuamente evocano situazioni temporali diverse tra presente e passato. Miniere è un percorso affettivo tra le parole, i volti, i suoni e i ricordi di un intero paese che ha fatto di tutto per non morire. Una storia di lotta, che alla fine non ha avuto eroi ma solo uomini e donne che hanno tentato un volo.

Maggiori informazioni chiamando l’Ufficio Cultura di Tolmezzo. Biglietti interi euro 10, ridotto abbonati ERT euro 5.