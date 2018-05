Servizio civile solidale: Udine partecipa al bando

UDINE - Nove posti per offrire ad altrettanti giovani la possibilità di maturare una prima esperienza nel mondo del lavoro e della pubblica amministrazione. Il Comune di Udine aderisce al bando regionale per il Servizio Civile Solidale con tre progetti rivolti a ragazzi e ragazze italiani e stranieri di 16 e 17 anni residenti in Friuli Venezia Giulia. Anche quest’anno palazzo D’Aronco intende dare la possibilità ai giovani di fare un’esperienza di volontariato in diversi ambiti: culturale, sociale, di salvaguardia del patrimonio ambientale, sulle politiche della pace e diritti umani.

DUE GIOVANI SARANNO INSERITI NELL'UFFICIO DI PROGETTO 'CITTÀ SANE' con compiti di supporto organizzativo nella realizzazione di iniziative ed eventi di promozione della salute in città, nella preparazione di materiale informativo e pubblicitario, in attività di segreteria (progetto estivo da 240 ore).

TRE SARANNO INSERITI nel progetto «I servizi educativi: vicino alle famiglie e ai giovani» che si svolgerà principalmente nell’ambito del Punto Incontro Giovani di viale Forze Armate 6, ossia del centro di aggregazione giovanile comunale dedicato particolarmente alla fascia d'età 10-21 anni e delle relative azioni di animazione territoriale nel quartiere Aurora. Una parte del servizio sarà dedicato quest'anno a supportare le famiglie dei minori nelle fasi di iscrizione telematica al doposcuola e alla ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2018-19. Tale attività si svolgerà agli uffici educativi in viale Ungheria 15 (progetto estivo da 240 ore).

QUATTRO GIOVANI, infine, saranno impiegati alla Ludoteca e al Ludobus con compiti di supporto organizzativo nell’ambito delle attività svolte dagli animatori del Ludobus durante il periodo estivo, mentre nel restante periodo dell’anno presteranno servizio pomeridiano presso la struttura della Ludoteca in via del Sale (progetto annuale da 360 ore). La Regione garantisce la copertura assicurativa ed un assegno finale ai volontari. Il servizio prevede una fase formativa, oltre all’attività sul campo.

LA SCADENZA PER LE CANDIDATURE, che devono essere presentate in carta semplice utilizzando il modello allegato al Bando regionale, è fissata alle ore 14 del 31 maggio. Le domande relative ai progetti del Comune di Udine devono pervenire all’Ufficio Protocollo in via Lionello 1 - 33100 Udine (orari: da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15; lunedì e giovedì 15.15 – 16.45).

Ogni ragazzo o ragazza che, alla data del 31 maggio 2018 abbia 16 anni e non abbia ancora compiuto 18 anni, può presentare una sola domanda di partecipazione, pena l’esclusione da ogni progetto.

I ragazzi saranno invitati ad un colloquio selettivo e solo all’attivazione dell’assicurazione, il servizio civile solidale potrà prendere avvio, previsto nei primi giorni di luglio.

Per maggiori informazioni il Comune mette a disposizione i seguenti punti informativi: Centro di Aggregazione P.I.G. (0432-582109), viale Forze Armate 6, dal lunedì al giovedì (16-18.30); Informagiovani (0432-292329), viale Ungheria 39, lunedì, martedì e giovedì 15-18.