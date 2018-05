Alla scoperta degli antichi sentieri dell’Alta Val Torre assieme ai quattro zampe

LUSEVERA - Alla scoperta del territorio, immersi nella natura incontaminata, in compagnia dei quattro zampe. Una passeggiata all’aria aperta per scoprire i luoghi più belli e gli angoli più caratteristici dell’Alta Val Torre, tra borghi, boschi e antichi sentieri.

DOMENICA 6 MAGGIO sarà organizzata un’escursionistica nei dintorni di Villanova delle Grotte (nel Comune di Lusevera), in collaborazione con Vivi Attivo Dog e Gelgv. Partenza alle 9 dal parcheggio del Terminal Grotte per una suggestiva camminata adatta a tutti (dislivello 100 metri), compresi i cani. «Un'ottima occasione per far socializzare i cani e farli comunicare tra loro – il commento di Debora Tosetto, responsabile di Vivi Attivo Dog -. L’iniziativa servirà anche a noi per imparare a relazionarci con i quattro zampe. Le passeggiate servono a comprendere i loro comportamenti per capire meglio il linguaggio dei cani».

SEGUIRÀ UNA VISITA GUIDATA lungo il percorso turistico della Grotta Nuova: i cani più piccoli potranno accedere alla visita solo se tenuti in braccio oppure nel trasportino mentre quelli più grandi potranno rimanere all'esterno assieme a Debora Tosetto. «Ancora una bella iniziativa naturalistica legata alle nostre splendide grotte e alla passione della nostra guida Tiziana Angotzi – le parole del presidente del Gelgv, Mauro Pinosa -. I nostri ristoratori sono pronti ad accogliere i partecipanti con le loro specialità gastronomiche e gli ottimi vini». Per informazioni, costi e prenotazioni scrivere una mail a tizcaver@gmail.com oppure visitare la pagina facebook di ViviAttivoDog. La Grotta Nuova è visitabile ogni domenica e durante i giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30.

PER INFORMAZIONI visitare il sito internet wwwgrottedivillanova.it o contattare la reception, durante gli orari di apertura, al numero 0432-787915.