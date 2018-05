Auto travolge una bicicletta e scappa: è caccia al pirata della strada

UDINE – E’ caccia al pirata della strada in città. Mercoledì sera verso le 18.20, in via Gorizia, un’auto ha urtato un ciclista, facendolo cadere a terra, senza fermarsi per prestare soccorso. A segnalare il fatto sono gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, che invitano chiunque avesse elementi utili a rintracciare l’automobilista, a mettersi in contatto con la Centrale Operativa al numero telefonico 0432 127 2329.

LA DINAMICA DELL'INCIDENTE - Da quanto riferito, bici e auto stavano procedendo su via Gorizia in direzione piazzale Del Din, quando giunti in prossimità del semaforo con via Caccia, si sono scontrati. Il ciclista, un 49enne di Udine, è finito a terra, riportando, fortunatamente solo lievi contusioni, mentre l’automobilista proseguiva la sua marcia come se nulla fosse. Ecco perché gli agenti della Polizia locale chiedono aiuto a eventuali testimoni presenti in loco di fornire elementi utili all’identificazione del pirata della strada.

UN ALTRO SINISTRO - Un altro incidente si è verificato a Udine poco dopo le 13, in via del Cotonificio. A scontrarsi, in questo caso, uno scooter Kymco condotto da un 23enne di Udine e una vettura con a bordo un 29enne di Majano. Sarebbe stato il mezzo a due ruote a tamponare l’auto. Il conducente dello scooter è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari ed è stato portato all’ospedale di Udine con un’ambulanza. Solo lievi contusioni per la persona alla guida della vettura.