Udine fa sua gara 2 con Tortona al termine di una 'battaglia'

UDINE - La Gsa Udine vince per 80 a 76 con la Bertram Tortona e si porta sul 2 a 0 nella serie con i piemontesi. Un match duro e intenso quello giocato al Carnera, combattuto fino all'ultimo secondo, in cui coach Lardo ha ruotato tutti e 11 i suoi effettivi (unico escluso il giovane Chiti), tirando fuori dal cilindro anche un positivo Nobile nell'ultimo quarto. Man of the match è stato, però, anche in questa occasione Dykes che con i 12 punti segnati nei dieci minuti finali ha deciso le sorti dell'incontro. Si andrà ora a giocare sabato sul campo di Voghera gara 3 per il primo match-point a disposizione dei ragazzi del presidente Pedone.

Rispetto a gara 1, Udine inizia bene l'incontro, con un ottimo Raspino, toccando il +4 (10-6). Tortona non sta a guardare e risponde con la sua arma migliore, il tiro da tre punti, in particolare con un Johnson ispiratissimo. Terminato sotto di 2 il primo quarto (22-24), Udine torna in apertura di seconda frazione avanti grazie ai suoi lunghi Mortellaro e Bevelli (29-24), ma basta un attimo di appannamento dei bianconeri e gli ospiti, con Gergati e Sorokas, impattano (33-33), prima che Pinton e Dykes riportino in vantaggio i padroni di casa alla pausa di metà partita (38-36).

Nel terzo quarto Tortona, con una grinta ammirabile, piazza un parziale di 15-4 a suon di triple (Gergati, Alibegovic, Garri) che porta gli ospiti al massimo vantaggio (42-51). Lardo fa esordire nei play-off anche Nobile, senza far più rientrare uno spento Caupain, e gli udinesi rispondono con un contro-break di 10 a 1 che riequilibra il match (52-52) prima che la tripla scagliata allo scadere da oltre metà campo da Bushati si infranga sul ferro.

Gli ultimi dieci minuti sono una vera battaglia in campo con Udine che prova a scrollarsi di dosso Tortona che non molla fino all'ultimo secondo. Nei 28 punti segnati nel frangente dai padroni di casa c'è un buon Nobile (che segna 7 punti) ed il solito encomiabile Dykes (che segna 12 punti) che si prende la squadra sulle spalle nei momenti decisivi del match. Nel mezzo non sono mancate diverse proteste di pubblico e panchina nei confronti della terna arbitrale, colpevole di alcune decisioni piuttosto controverse (evidenti un'infrazione di passi di Garri ed un fallo non fischiato su Bushati), che sono costate anche un tecnico a Bushati, ma non la fondamentale vittoria della Gsa.

G.S.A. Udine - Bertram Tortona 80-76 (22-24, 38-36, 52-52)

G.S.A. Udine: Kyndall Dykes 26 (8/16, 0/5), Tommaso Raspino 9 (3/5, 1/3), Franko Bushati 9 (1/2, 2/7), Andrea Benevelli 7 (2/3, 1/4), Vittorio Nobile 7 (0/0, 2/3), Francesco Pellegrino 6 (3/6, 0/0), Ousmane Diop 5 (0/1, 0/0), Chris Mortellaro 4 (2/4, 0/0), Mauro Pinton 3 (0/0, 1/3), Troy Caupain 2 (1/4, 0/0), Michele Ferrari 2 (1/2, 0/0), Raphael Chiti 0 n.e.. All. Lardo.

Bertram Tortona: Melvin Johnson 24 (6/9, 3/6), Luca Garri 14 (2/4, 2/6), Mirza Alibegovic 11 (1/5, 3/9), Marco Spanghero 10 (2/4, 2/5), Lorenzo Gergati 8 (1/3, 2/5), Paulius Sorokas 6 (3/4, 0/2), Todor Radonjic 3 (0/0, 1/2), Francesco Quaglia 0 (0/2, 0/0), Alberto Apuzzo 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Cremaschi n.e.. All. Pansa.