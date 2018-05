Operaio resta schiacciato in un rullo della cartiera

OVARO – Un operaio di 45 anni è rimasto ferito in modo grave mentre stava lavorando alla cartiera Reno De Medici di Ovaro. L’infortunio si è verificato mercoledì 2 maggio verso le 22.30. L’uomo, residente a Ovaro, stava operando sulla linea che tratta la produzione di cartoncini quando è rimasto schiacciato da un rullo. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi colleghi che sono riusciti a liberarlo dal macchinario.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Le lesioni al braccio e alla mano sarebbero serie. Per ricostruire le cause dell’incidente sono al lavoro gli ispettori dell'azienda sanitaria e i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.