"Porkettando", la seconda edizione ritorna al Castello di Porpetto

PORPETTO - Domenica 6 maggio torna 'Porkettando' edizione 2018 a Castello di Porpetto, nel parco festeggiamenti antistante la chiesa. Protagonista uno dei cibi più gustosi, antichi e popolari della tradizione gastronomica italiana. Ad allietare la gara culinaria, non competitiva per la preparazione della migliore porchetta, ci saranno musica dal vivo e chioschi gastronomici. Ampio spazio all'aperto. Il ricavato delle giornate verrà devoluto in beneficenza.

Apertura chioschi già da sabato 5 maggio alle 18. Intrattenimento musicale a partire dalle 22 con i Prevoz Boy, band Ska Punk-Rock & Raggae'n Roll. Domenica 6 maggio invece sarà il giorno dedicato alla gara culinaria non competitiva. I chioschi gastronomici apriranno alle 9 e dalle 12 ci sarà la preparazione degli assaggi per la giuria e la successiva somministrazione di porchette al pubblico presente fino ad esaurimento. Alle 15 verranno premiati i gruppi partecipanti. L'intrattenimento musicale domenicale sarà affidato a Dino Più Band e Mike Dj.