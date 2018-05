Perde il controllo dello scooter e cade: grave un 54enne

FIUMICELLO – Un 54enne di Aquileia è rimasto ferito, giovedì pomeriggio, in un incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 68, a Fiumicello. L’uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava finendo prima contro un cordolo della pista ciclabile, poi contro un palo dell'energia elettrica.

Il sinistro è avvenuto verso le 15.30 in via San Lorenzo. Lo scooterista è stato sbalzato sull’asfalto, riportando politraumi. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno avvisato il 118. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’elisoccorso. Il 54enne ha perso conoscenza ed è stato trasportato con urgenza all’ospedale di Cattinara.

Le sue condizioni sarebbero serie. Inevitabili i disagi al traffico veicolare, che ha subito forti rallentamenti. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada di Monfalcone.