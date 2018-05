Si sveglia nel cuore della notte e si trova davanti due rapinatori

PAGNACCO – Si è svegliata nel cuore della notte sentendo dei rumori. Poco dopo si è trovata davanti due individui, che minacciandola le hanno intimato di consegnarle gli oggetti preziosi che teneva in casa. Il fatto è andato in scena nella notte tra giovedì e venerdì, verso l’una, a Pagnacco, in via Fontanabona, e ha coinvolto un’anziana. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Stando alle prime notizie, pare che i due malviventi avessero il volto coperto e parlassero con un accento straniero. I ladri sono riusciti a mettere le mani su una collana e su qualche anello indossati dalla donna prima di fuggire. L’anziana, oltre a un comprensibile stato di shock, ha riportato delle ferite sulle mani nel tentativo di difendersi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Udine, che hanno avviato le indagini del caso, e un’ambulanza del 118 per fornire assistenza all’anziana.