Fashion Night a Udine: moda e bellezza a sostegno della solidarietà

UDINE - Una serata dedicata alla moda e alla bellezza, ma con un intento solidale: l’appuntamento è il 5 maggio a Palazzo Kechler (in piazza XX Settembre) con la Fashion Night, serata a scopo benefico organizzata dall’Andos (Associazione Donne Operate al Seno) Comitato di Udine.

ACCOLTO DAGLI STUDENTI DELLO IAL di Udine, il pubblico, dopo l’aperitivo di benvenuto alle 20.30, potrà assistere alla sfilata di moda, per scoprire gli abiti più trendy adatti ad ogni occasione, dai capi sportivi, ai costumi da bagno per l’estate, dagli abiti più eleganti a quelli da sposa e da cerimonia. Sulla passerella, si potranno ammirare i capi di Adami Boutique (Udine), i costumi Cagliostro (Udine), gli abiti di Studio Sartoriale (Padova) ed Elena Mirò (Udine), per concludere con quelli di MiraMode (Tricesimo).

AD ALLIETARE LA SERATA, l’intrattenimento di Dario e Mara, che proporranno la cornice musicale per gli abiti della sfilata. L’evento è a ingresso gratuito e durante la serata verranno raccolti fondi per acquistare un ecografo portatile da donare al reparto di Senologia dell’Ospedale di Udine. Da più di 30 anni, infatti, l’Andos-Udine, cui ogni anno si rivolgono più di un centinaio di donne, opera a fianco di chi è stato colpito da neoplasia mammaria, dando supporto psicologico, consigli nutrizionali e consulenza chirurgica e legale, fornendo parrucche alle pazienti operate all’ospedale di Udine e aiuto economico per il tatuaggio dell’areola mammaria, nonché organizzando raccolte fondi, convegni, incontri e attività di informazione e sensibilizzazione sul tema.

LA FASHION NIGHT è stata realizzata grazie al patrocinio e alla collaborazione di Comune di Udine, Ial Fvg, Unci –Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, Sereni Orizzonti ed Event Management.