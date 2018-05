Harry Potter: Cividale festeggia i 20 anni dalla pubblicazione in Italia

CIVIDALE - Sono passati venti anni dall’esordio in Italia del romanzo Harry Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling. Era il primo libro di un fenomeno editoriale clamoroso, la più fortunata saga fantasy di ogni tempo.

PER FESTEGGIARE QUESTA RICORRENZA, l’assessorato alla cultura del Comune di Cividale del Friuli ha organizzato una giornata magica per domenica 6 maggio: i maghi, le streghe e i professori della celebre scuola di Hogworts, interpretati da venti cosplayers del gruppo Expecto Patronum Fvg, incontreranno i magici protagonisti del CIPS, Centro Internazionale Podrecca Signorelli, ovvero storiche marionette e antichi burattini lì esposti. ‘I partecipanti alle iniziative – spiega l’assessore Angela Zappulla - avranno la possibilità di vivere una giornata ricca di incantesimi, divertimento e cultura. Attraverso i cosplayers, in modo nuovo ed alternativo, vogliamo far conoscere le bellezze di Borgo Brossana, quasi una piccola Hogworts, e le meraviglie della Collezione Signorelli’.

HARRY POTTER, Ron, Hermione, Malocchio e tanti altri personaggi celebri condurranno i partecipanti, ‘a loro volta, auspichiamo, vestiti da maghi, streghe e babbani’, in diverse attività dalle 10 alle 18. La sede principale sarà il Cips di via Monastero Maggiore al civico 38 dove il programma prevede il saluto iniziale dei cosplayers nel cortile alle 10 con photoset davanti al cartello ‘Binario 9 ¾’ e l’avvio delle attività con smistamento col Cappello Parlante. Le sale interne del CIPS saranno per l’occasione rinominate a tema: la Sala Podrecca/Sala Comune di Serpeverde ospiterà giochi e quiz a tema; la Sala Signorelli/Sala Comune di Tassorosso il Polisucco: chi o cosa vuoi diventare? (truccabimbi); nella Sala del Laboratorio marionettistico sarà realizzata l’Aula di Trasfigurazione con alcuni manichini vestiti con la divisa classica, la divisa del Torneo Tremaghi e quella di Quidditch; nella Sala del Ponte/Aula di Storia della Magia ci saranno letture dai romanzi, il Magic Camp workshops a tema Harry Potter (canto, disegno, pittura creativa) e il laboratorio incentrato sulla canzone ‘Dagli dagli’ (testo del coro che canta nella sala grande a Hogworts in Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban). Al terzo piano la Sala Comune di Grifondoro ospiterà workshop su marionette e origami; infine la Sala dei Manifesti diventerà la Sala Comune di Corvonero e accoglierà i photoset (ambientazioni e personaggi con cui scattare fotografie da tenere come ricordo). In tutte le stanze del CIPS, durante l’intera giornata, si svolgerà la Caccia al Boccino D'Oro (caccia al tesoro).

LETTURE RECITATE anche all’attiguo Teatrino delle Orsoline: tutti potranno leggere e interpretare le scene preferite assieme ad un personaggio a scelta tra quelli presenti. Infine momento corale di tutta la compagnia, sempre nel teatrino, alle ore 15 quando i cosplayers si esibiranno in ‘La Magia di Harry Potter’.

NEL GIARDINO DEL MONASTERO di Santa Maria in Valle verranno realizzate Lezioni Magiche di: Pozioni con il professor Piton, Erbologia, Incantesimi con la professoressa McGranitt, Arti Oscure con Voldemort, i suoi aiutanti il professor Moody; infine i Duelli con il professor Allock, Sirius Black e Harry Potter. ‘Durante il pomeriggio la merenda magica verrà offerta da Auxilia – spiega la Zappulla – e in caso di pioggia il programma rimarrà quasi del tutto inalterato’. ‘Tutte le attività saranno gratuite, ad eccezione di quelle realizzate all’interno del CIPS - continua la Zappulla - per le quali è richiesto l’acquisto in loco del biglietto d’ingresso senza alcuna maggiorazione’ (gratis fino a 8 anni, 1 euro da 8 a 18 anni, 2 euro gruppi, 3 euro adulti, 6 euro speciale famiglia da 4 persone e oltre).

Per tutte le info: www.cividale.net e Facebook.