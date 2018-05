’La Festa in Castello’, annunciato il secondo nome: gli Amari 

UDINE - Annunciato il secondo nome del programma de ’La Festa in Castello’, il nuovo evento dedicato alla nuova scena musicale italiana che si terrà venerdì 13 luglio a Udine nel piazzale del Castello, nell’ambito dell’Homepage Festival. I biglietti (ingresso unico euro 18 più diritti di prevendita) sono già disponibili online sul circuito ufficiale Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

CONSIDERATI DALLA CRITICA I MAESTRI DEL ‘POP SBAGLIATO’ e i ‘padri adottivi’ della nuova scena musicale nazionale, sono gli Amari il secondo nome della festa, che si aggiunge a quello di Cosmo, annunciato nei giorni scorsi. Sarà un gradito ritorno in patria per uno dei gruppi friulani più importanti di sempre, amati e acclamati in tutta la penisola.

FORSE NON I PIONIERI ASSOLUTI di un genere, ma certamente i detentori a pieno titolo del suffisso proto- davanti alla loro musica. I Cani, Calcutta, Gazzelle, Cosmo, ma anche le loro declinazioni filo-hip-hop come Coez, Carl Brave x Franco126, ma soprattutto il nonsenseelectro-pop di Davide Panizza e compagni sono tutti – in qualche modo – figli degli Amari. Hanno attraversato gli ultimi venti anni di musica indipendente italiana, riuscendo ad affinare la propria personale visione della musica pop, spaziando con naturalezza fra influenze musicali distanti e assimilando nel tempo suoni nuovi e vecchie scoperte.

DOPO 4 ANNI DI SILENZIO hanno deciso di sollevare un bel ‘Polverone’, così si chiama il loro ultimo disco uscito a ottobre dello scorso anno per la fortunata etichetta romana Bomba Dischi (Calcutta, Carl Brave x Franco 126, Giorgio Poi…). Con questo disco gli Amari si focalizzano su questo brusco cambiamento di stato usandolo come un filtro per metabolizzare le piccole rivoluzioni esistenziali che hanno condizionato il loro vissuto di questi anni.

‘LA FESTA IN CASTELLO’ sarà dunque l’unica occasione per vederli dal vivo in Friuli Venezia Giulia nel loro prossimo tour estivo, che tra le date già annunciate vede anche il Siren Festival a Vasto, uno dei più importanti festival musicali nazionali. ‘La Festa in Castello’, oltre a Cosmo e Amari, ospiterà un altro nome del nuovo panorama musicale italiano, che sarà annunciato nelle prossime settimane. Il nuovo format ’La festa in Castello’, dedicato alla nuova scena musicale italiana, è un evento organizzato dall’associazione culturale Homepage Festival in collaborazione con l’agenzia VignaPR e il Comune di Udine. Info sul sito www.homepagefestival.com