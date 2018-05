Udine, shopping Days: anche domenica parcheggi in struttura aperti

UDINE - Proseguono, con l’apertura domenica dei parcheggi in struttura grazie al via libera del Comune, gli Shopping days di primavera promossi da Confcommercio Udine. Come tradizione consolidata a primavera e a novembre, l’associazione dei commercianti usa quel marchio a garanzia della professionalità degli operatori e della qualità dell’offerta nel contesto del centro città. «Gli operatori – fa sapere il presidente mandamentale Giuseppe Pavan – potranno decidere se applicare uno sconto predeterminato su tutti i prodotti o individuare gli articoli da ‘lanciare’ in questa particolare occasione. Le percentuali di sconto solitamente oscillano fra il 15 e il 30%. Chi frequenta i negozi di Udine sa che i commercianti sono pronti ad aiutare i propri clienti a fare l’acquisto più conveniente. L’obiettivo è di dare impulso all’attività emporiale cittadina».

QUEST’ANNO L’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ha scelto il primo fine settimana del mese di maggio per ottimizzare le giornate di Shopping Days grazie anche alla concomitanza di Open Design Week organizzato da Udine Gorizia Fiere. Confcommercio ricorda infine ai suoi associati che, in occasione di ogni vendita scontata, la merce sulla quale viene praticato il ribasso deve essere distinta rispetto a quella venduta a prezzo pieno e i cartellini devono indicare il prezzo originario, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Non è invece più necessario effettuare comunicazioni al Comune che va invece interpellato sulle tariffe da applicare a eventuali messaggi pubblicitari.

TORNANO A UDINE GLI SHOPPING DAYS di primavera e anche al Teatro Nuovo sarà possibile fare acquisti davvero speciali. Per l’occasione infatti sarà attivato il ’Ticket Day’, due biglietti a prezzo vantaggioso per due appuntamenti musicali di grandissimo appeal: il capolavoro mozartiano Così fan tutte (in scena sabato 5 maggio alle 20) e il concerto dell’Orchestra sinfonica dei premi Nobel, la prestigiosa Royal Stockholm Philharmonic che sarà affiancata da una delle violiniste di riferimento del nuovo millennio, Vilde Frang (domenica 6 maggio alle 20.45). I biglietti a tariffa agevolata (gcard) potranno essere acquistati alla biglietteria del Teatro in via Trento, sabato 5 maggio dalle 16 alle 20 oppure domenica (solo per il concerto) dalle 19.15 alle 20.45.