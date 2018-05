Gli eventi in programma sabato 5 maggio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 5 maggio, a Udine e provincia, eccoli.

Fashion Night a Udine

Una serata dedicata alla moda e alla bellezza, ma con un intento solidale: l’appuntamento è il 5 maggio a Palazzo Kechler (in piazza XX Settembre) con la Fashion Night, serata a scopo benefico organizzata dall’Andos (Associazione Donne Operate al Seno) Comitato di Udine. Info, qui.

International Jazz Day 2018

Sabato 5 maggio, per l'International Jazz Day, i Giovani UNESCO Fvg presentano l’International Jazz Day Friuli Venezia Giulia a Cormòns e Palmanova. I dettagli qui.

Così fan tutte

Torna sabato 5 maggio, alle 20, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dopo 19 anni dalla prima rappresentazione, Così fan tutte. Tutte le info, qui.

Teho Teardo & Blixa Bargeld

Il duo irrompe sabato 5 maggio, alle 21, al Palamostre di Udine con una nuova wunderkammer sonora con in cui (ri)scoprire l’attualità di quelle forme primarie, in tracce che alternano accenni dada, sperimentazioni post industrial, brani ipnotici e teatrali. Maggiori info, qui.

Tarcento Jazz

Sette edizioni di grande musica, sette edizioni di Tarcento Jazz. È alle porte, infatti, la settima edizione di uno dei più suggestivi festival di jazz della nostra regione, che si svolgerà il 4, 5 e 6 maggio all’ex Cinema Margherita a Tarcento (Ud), organizzato dall’associazione culturale Circolo Arci Hybrida con il patrocinio del Comune di Tarcento. Info, qui.

Festa degli Asparagi

Sabato 5 maggio aprirà il secondo fine settimana di festeggiamenti. Alle 12.30 inizieranno le degustazioni. Alle 18 un nuovo ‘Laboratorio del gusto’, protagonisti ‘Asparagi e Formaggi Friulani’, con Onaf. Alle 21 è invece in programma un tributo ai Queen con il concerto dei Toys. Per saperne di più, qui.

Open Design Week

Quest’anno Open Design Week si svolgerà da giovedì 3 a domenica 6 maggio coinvolgendo oltre 20 selezionate aziende della regione che nel proprio negozio o showroom proporranno alle migliaia di visitatori profilati di Casa Moderna e non solo, le ultime novità per la casa e l’abitare e le tendenze emerse al Salone del Mobile di Milano. Maggiori info, qui.

‘Diamo un taglio alla sete’

Un appuntamento atteso e ricco di novità: la dodicesima edizione dell'imbottigliamento di ‘Diamo un taglio alla sete’ (il vino che grazie ad una grande gara di generosità si trasforma in pozzi di acqua potabile realizzati in Africa dal missionario friulano Dario Laurencig) si svolgerà sabato 5 e domenica 6 maggio a Nimis, nella cantina ‘i Comelli’ in via Valle. Maggiori info, qui.

BiciMaggio

Sabato 5, invece, con partenza a scaglioni dal Parco del Cormor a partire dalle 8.30, sarà la volta della 4^ edizione di ‘Studenti in sella’ a cura della Polisportiva Studentesca dell'ISIS Malignani. Qui il percorso si snoderà lungo la ciclabile Ippovia fino a Buia e ritorno.

Eravamo immortali

Manolo, il Mago, al secolo Maurizio Zanolla. Sabato 5 maggio 2018, presso la Ciasa dai Fornés di Forni di Sopra, alle ore 18, il più celebre scalatore free solo d’Italia parlerà con la giornalista Fausta Slanzi della sua attività alpinistica e della sua filosofia di vita presentando Eravamo immortali, il suo ultimo libro.

Finale regionale di Miss Mondo Fvg

Il comune di Lignano Sabbiadoro per la seconda volta ospita la finale regionale di Miss Mondo Fvg, la manifestazione si svolgerà sabato 5 maggio presso la Terrazza a Mare alle 20.30.

‘Amelie, una simpatica artista alla Biblioteca di Palmanova’

Sabato 5 maggio, alle 10.30, al termine del breve momento di presentazione e saluto, alla presenza del Sindaco Francesco Martines e della vicesindaco e assessore alla cultura Adriana Danielis, verrà proposta un’incredibile avventura tra gli scaffali della Biblioteca, insieme a un bizzarro personaggio per giocare tra Arte e Parole. ‘Amelie, una simpatica artista alla Biblioteca di Palmanova’ sarà un percorso teatralizzato per bambini dai 3 ai 5 anni. L’attività, a cura di Arteventi Didattica e di Leggermente, sarà ad ingresso gratuito.

‘Concerto per la pace’ al Menossi

Ultima tappa per ‘Primavera in musica 2018’, la rassegna di concerti diffusi sul territorio, promossa dal Comune di Udine e, per questa occasione, in sinergia con il conservatorio Tomadini. L'appuntamento è per sabato 5 maggio alle 18 all’auditorium Menossi in via San Pietro 60 con un evento davvero speciale, la prima edizione cittadina del ‘Concerto per la pace’, dedicato al valore della diversità e al dialogo interculturale. L’iniziativa è realizzata anche con la collaborazione del circolo culturale ricreativo Sant’Osvaldo e il concerto è a ingresso libero.