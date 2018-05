Gli eventi in programma domenica 6 maggio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 6 maggio, a Udine e provincia, eccoli.

‘Diamo un taglio alla sete’

Un appuntamento atteso e ricco di novità: la dodicesima edizione dell'imbottigliamento di ‘Diamo un taglio alla sete’ (il vino che grazie ad una grande gara di generosità si trasforma in pozzi di acqua potabile realizzati in Africa dal missionario friulano Dario Laurencig) si svolgerà sabato 5 e domenica 6 maggio a Nimis, nella cantina ‘i Comelli’ in via Valle. Maggiori info, qui.

Porkettando

Domenica 6 maggio torna 'Porkettando' edizione 2018 a Castello di Porpetto, nel parco festeggiamenti antistante la chiesa. Protagonista uno dei cibi più gustosi, antichi e popolari della tradizione gastronomica italiana. Maggiori info, qui.

Arrriva Sup Marathon

Circumnavigare per 23 chilometri Lignano Sabbiadoro tra mare, laguna, canali, fiume, il tutto in piedi sulla tavola, oppure in canoa, in kayak o con qualsiasi mezzo si possa utilizzare pagaiando o remando. È la Lignano Sup Marathon, che si terrà nelle acque della località friulana il 6 maggio, giunta alla sua terza edizione, uno dei tanti eventi in occasione dell'apertura della stagione balneare. I dettagli, qui.

Harry Potter a Cividale

Domenica 6 maggio i maghi, le streghe e i professori della celebre scuola di Hogworts, interpretati da venti cosplayers del gruppo Expecto Patronum Fvg, incontreranno i magici protagonisti del CIPS, Centro Internazionale Podrecca Signorelli, ovvero storiche marionette e antichi burattini lì esposti. Info, qui.

Passeggiata in Alta Val Torre con i quattro zampe

Il 6 maggio sarà organizzata un’escursionistica nei dintorni di Villanova delle Grotte (nel Comune di Lusevera), in collaborazione con Vivi Attivo Dog e Gelgv. Partenza alle 9 dal parcheggio del Terminal Grotte per una suggestiva camminata adatta a tutti (dislivello 100 metri), compresi i cani. Info, qui.

Tarcento Jazz

Sette edizioni di grande musica, sette edizioni di Tarcento Jazz. È alle porte, infatti, la settima edizione di uno dei più suggestivi festival di jazz della nostra regione, che si svolgerà il 4, 5 e 6 maggio all’ex Cinema Margherita a Tarcento (Ud), organizzato dall’associazione culturale Circolo Arci Hybrida con il patrocinio del Comune di Tarcento. Per saperne di più, qui.

82^ Festa degli Asparagi di Tavagnacco

Il 6 maggio alle 12 nuove degustazioni. Più tardi, alle 16, ancora animazioni e laboratori per bambini con l’Oratorio Arcobaleno. Alle 17.30 è invece in programma ancora musica itinerante con ‘Acquerelli Friulani’. Alle 20, tutti in pista con l’orchestra Petris e i Solisti. I dettagli, qui.

Open Design Week

Quest’anno Open Design Week si svolgerà da giovedì 3 a domenica 6 maggio coinvolgendo oltre 20 selezionate aziende della regione che nel proprio negozio o showroom proporranno alle migliaia di visitatori profilati di Casa Moderna e non solo, le ultime novità per la casa e l’abitare e le tendenze emerse al Salone del Mobile di Milano. Maggiori info, qui. Maggiori dettagli, qui.

Royal Stockholm Philharmonic Orchestra

Lo stile inconfondibile della più prestigiosa orchestra svedese, una solista d’eccezione e un programma di ampio respiro, che proporrà al pubblico uno dei massimi capolavori di Mahler, la prima sinfonia ‘Il Titano’, è senza dubbio un’occasione unica quella che si presenterà al Teatro Nuovo Giovanni da Udine domenica 6 maggio quando, alle 20.45, saliranno sul palcoscenico la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra e il suo direttore principale, Sakari Oramo. Biglietteria del Teatro aperta dalle 16 alle 19 (chiuso la domenica, il lunedì e i giorni festivi). L’acquisto dei biglietti è possibile anche online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it e nei punti vivaticket. Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it. Previste speciali riduzioni per i possessori della G-Teatrocard.

Concerto per l’anniversario del terremoto in Friuli

‘Per non dimenticare’ è il titolo del concerto che il Coro Vincenzo Ruffo città di Cervignano diretto da Davide Pitis ha organizzato a ricordo del tragico terremoto in Friuli di 42 anni fa. La data è la stessa, domenica 6 maggio, e si terrà alle 18.30 alla Chiesa della Madonna della Grazie di Udine. In programma le migliori pagine dell’antico canto aquileiese, in particolare i discanti trascritti da Marco Sofianopulo e Siro Cisilino. Ingresso gratuito.