Gemitaiz, la stella del rap italiano, in concerto a Lignano

LIGNANO - Dopo la partecipazione al Concertone del Primo Maggio 2018 a Roma e l’esibizione che lo porterà sul palco del Wired Next Fest a fine maggio a Milano, partirà da Napoli l’8 giugno il nuovo ‘Paradise Lost Live Tour’ di Gemitaiz, stella del rap italiano che negli ultimi anni ha saputo prendersi la scena e collezionare una lunga serie di dischi d’oro e di platino.

DOPO I GIÀ ANNUNCIATI LIVE di Fabri Fibra e Sfera Ebbasta, un altro ‘king’ del rap italiano sarà protagonista dell’estate musicale di Lignano Sabbiadoro. Gemitaiz si esibirà infatti all’Arena Alpe Adria il prossimo venerdì 10 agosto. I biglietti per l’importante evento, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoturismoFVG, sono in vendita online sul circuito Ticketone, e da sabato 5 maggio anche in tutti i punti autorizzati.

Info e punti vendita su www.azalea.it .