Raduno Carnia 4x4: al via l’edizione numero 22

TOLMEZZO - Prenderà il via l’edizione numero 22 del Raduno Carnia 4x4, il prossimo 17 giugno da Tolmezzo. Come consuetudine il ritrovo sarà a Tolmezzo nel Piazzale di Via G. Marchi; dopo una splendida colazione a base di dolci della Pasticceria De Marchi ed un breafing per chiarire gli ultimi dettagli del tracciato si partirà alla volta della guida off road attraverso le bellezze del paesaggio carnico. Il Comune di Tolmezzo, ha concesso il Patrocinio alla manifestazione, confermando la tradizionale collaborazione, nata da diversi anni.

IL RADUNO, CARNIA 4X4, infatti, oltre ad avere uno scopo turistico e sportivo, ha anche uno scopo ecologico; una delle classifiche redatte si basa sulla raccolta di eventuali rifiuti rinvenuti lungo il tracciato e poi pesati alla Piazzola Ecologica. Una classifica senza dubbio diversa rispetto a tutte le altre manifestazioni, che nel corso degli anni ha caratterizzato il Raduno Carnia 4x4. Naturalmente lungo la giornata non mancheranno le prove Off Road che tanto appassionano alcuni equipaggi; così come non mancheranno le soste gastronomiche, per scoprire un altro splendido aspetto del territorio montano carnico.

IL PERCORSO avrà una lunghezza di circa 100km con tracciati molto vari, dalle piste alle pietre, passando per scorci montani di particolare bellezza, sotto le alte conifere, ai piedi delle alpi ecc. Rispetto alle passate edizioni ci saranno delle novità in tema di percorso, ed in tema di navigazione; il road book sarà redatto con una nuova formula, così da dare più spazio alle funzioni di navigazione e naturalmente all’uso del GPS.

LA GIORNATA si concluderà a Villa Santina, nella particolare coreografia del Laghetto, tra le alte conifere ed un ottimo pranzo stile carnico; le premiazioni concluderanno la giornata con fantastici premi e ricordi, come da tradizione. Non mancherà la collaborazione con Ma.Fra per i prodotti di bellezza per i nostri 4x4; inoltre anche Lavazza sarà un marchio presente, come le Cantine di Rauscedo. Punto focale sarà sempre il Caseificio Val Tagliamento, che permette a tutti di conoscere gli splendidi prodotti caseari della Carnia. Premi speciali saranno gli abbonamenti alle riviste cartacee ed i biglietti di ingresso ai Parchi di Divertimento di Movieland e Canevawolrd del Lago di Garda.

IL RADUNO è dedicato a tutti i veicoli 4x4, ai quad ed agli ATV, così le prove saranno divise in base alle categorie dei veicoli ovviamente.

IL PROGRAMMA

Ritrovo a Tolmezzo Piazzale Via G.Marchi dalle ore 8.30

Alle 9 colazione, ed iscrizione

Alle 9.45 Breafing e saluto delle autorità

Alle 10 Partenza del primo veicolo

Alle 11.30 Sosta presso il Caseificio Val Tagiamento

Alle 17.30 Arrivo al Alghetto di Villa Santina

Alle 18 Inizio Pranzo finale e premiazioni

Per informazioni e prenotazioni : info@fuoristradaweb.com