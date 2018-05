Incidente sulla Pontebbana: coinvolti tre mezzi

TARCENTO – Incidente stradale, nel pomeriggio di venerdì 4 maggio, lungo la statale 13 Pontebbana, all’altezza dell'incrocio semaforico della Casote, tra Tarcento e Magnano in Riviera. Il sinistro, verificatosi verso le 17, ha coinvolte tre mezzi: una Hundyai, un furgone e un camion.

Da quanto si è potuto apprendere, sarebbe stata l’auto a finire prima contro il furgone fermo al semaforo e poi contro il Tir in panne fermo a bordo strada. Nell’impatto la Hundyai si è quasi ribaltata, restando in bilico appoggiata da un lato su uno dei due mezzi coinvolti. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma soltanto disagi al traffico. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tarcento.