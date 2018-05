ARTA TERME – Sono ore di apprensione in Carnia per la scomparsa di Cristal Straulino. La ventenne, originaria di Nojaris di Sutrio ma residente a Piano di Arta Terme, non è più rientrata a casa dal lavoro da venerdì pomeriggio.

RICERCHE IN CORSO - Non vendendola rientrare i familiari hanno allertato le forze dell’ordine, denunciando la scomparsa. Sono in corso le ricerche. Nello stesso tempo è iniziato il tam tam sui social network con la speranza che qualcuno possa averla notata. E qualche segnalazione pare essere arrivate, ma tutte riferite alla giornata di venerdì.

TRACCE PORTANO A CORDENONS - E’ probabile che la giovane si sia allontanata dal territorio carnico e non a caso con il suo bancomat, all’1.47 di sabato, ha effettuato un prelievo in una banca di Cordenons.