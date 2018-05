Saltato l'accordo tra Enrico Bertossi e il centrodestra

UDINE - E’ saltato il possibile accordo tra Enrico Bertossi e il centrodestra in vista del ballottaggio di domenica 13 maggio. Anche Pietro Fontanini, come aveva fatto il suo avversario del centrosinistra, Enzo Martines, ha ritenuto irricevibili le richieste dell’ex assessore regionale che in cambio dell’eventuale patto chiedeva la poltrona di vicesindaco e un altro posto in giunta.

Neppure il pressing di Massimiliano Fedriga è riuscito a convincere l’ex presidente della Provincia. Nel pomeriggio di sabato 5 maggio lo stesso Bertossi terrà una conferenza stampa in cui spiegherà l’intera vicenda. E intanto si fa strada l’ipotesi che ‘Prima Udine’ possa far convergere i suoi voti su Martines. Staremo a vedere.