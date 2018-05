Tudor carica la squadra: «Rispetto per l'Inter ma nessuna paura»

UDINE - «Rispetto per l'Inter ma nessuna paura». Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Igor Tudor presentando la gara di domenica con i nerazzurri (si gioca alle 12.30). «Basiamoci su di noi», aggiunge Tudor. «L'Inter è una squadra con un grande allenatore e tanti campioni, gran rispetto ma senza paura - prosegue -. Quando viene una squadra così è bello: bisogna tirare fuori la personalità e tutto quanto necessario per fare una buona gara. L'abbiamo preparata nel miglior modo possibile. Dobbiamo mettere tutto e fare le cose che abbiamo provato, a partire dalle cose buone che ho visto nella partita con il Benevento. Poi se esce un colpo da campioni, non si può fare niente».