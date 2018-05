Truffa dello specchietto: due donne friulane pagano 170 euro a testa

UDINE – Ha simulato due incidenti stradali, fingendo di aver subito il danneggiamento dello specchietto. In realtà altro non era che una truffa. Per questo un 29enne della provincia di Pavia è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Udine e denunciato in stato di libertà per le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata.

L’uomo si è reso protagonista dei due episodi tra il primo e il 3 febbraio 2018 nel capoluogo friulano. A finire nella sua ‘rete’ due donne, una 59enne da Tavagnacco e una 66enne da Pozzuolo del Friuli, che credendo di essere responsabili del danneggiamento dello specchietto, per evitare il coinvolgimento delle compagnie di assicurazione, hanno consegnato 170 euro ciascuna al truffatore.