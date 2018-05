Bimbo di 10 anni cade dalla bici e perde conoscenza

TARCENTO – E’ caduto dalla bicicletta e si è ferito in modo grave. Il protagonista della vicenda è un bambino di 10 anni, che nel pomeriggio di sabato 5 maggio ha perso l’equilibrio finendo a terra nella frazione di Collerumiz, nel comune di Tarcento.

PORTATO IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO - Immediati i soccorsi, con l’intervento dell’elicottero decollato dall'elibase di Campoformido. Dopo essere stato stabilizzato, il piccolo, che a causa della caduta ha perso conoscenza, è stato trasportato con la massima urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Udine.

E' SUCCESSO POCO DOPO LE 16 - L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 in via Del Pino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cividale. Escluso il coinvolgimento di altre persone.