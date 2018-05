Lancia oggetti dal cavalcavia: denunciato 14enne

CERVIGNANO DEL FRIULI – Qualche anno fa il lancio di oggetti dai cavalcavia delle autostrade aveva causato più di una vittima. Poteva accadere anche sabato 5 maggio a Cervignano, all’altezza del cavalcavia di via Baden Powell, dove un ragazzino di 14 anni si è ‘divertito’ a lanciare un delineatore di margine in plastica sulla nuova bretella della regionale 352. Un gesto sconsiderato che ha rischiato di finire in tragedia, visto che l’oggetto ha sfiorato un motociclista di Gonars, che ha sbandato finendo a terra e restando ferito. L’uomo, 59 anni, è stato costretto a ricorrere alle cure del 118.

LE INDAGINI DEI CARABINIERI - Il fatto è accaduto il primo maggio ma si è saputo solamente sabato 5 maggio. I carabinieri della Compagnia di Palmanova, informati dell’accaduto, hanno iniziato le indagini, arrivando a un gruppo di ragazzini che poco prima dell’incidente si trovavano sul cavalcavia. Stando ad alcune testimonianze avrebbero gettato di sotto non solo il delineatore di margine in plastica, ma anche sassi. Alla fine i militari dell’Arma hanno denunciato a piede libero un 14enne per l'ipotesi di reato di getto pericoloso di cose. A breve potrebbero essere identificati anche gli altri ragazzini coinvolti nella vicenda.