La Gsa fallisce il colpo del ko con Tortona. Si torna in campo lunedì

UDINE - La Gsa Udine fallisce il primo match-point perdendo per 80 a 74 sul campo della Bertram Tortona. Gli uomini di coach Lardo avranno a disposizione una seconda opportunità lunedì sera sempre in Piemonte. La prestazione dei bianconeri non è stata delle migliori, con una circolazione di palla non ottimale anche per via di un Caupain apparso, per la seconda volta consecutiva, non troppo presente e determinato. Anche il settore lunghi, vero punto di forza della Gsa, non è stato all'altezza della situazione perdendo la lotta ai rimbalzi (45 a 38) con i giocatori di casa.

Nonostante ciò, il carattere della squadra ed alcune buone giocate delle guardie friulane hanno consentito a Udine di arrivare ad un finale punto a punto che questa volta non ha arriso ai bianconeri, sotto nel punteggio per larghi tratti della partita dopo un inizio di partita in equilibrio. Piombati a -12 ad inizio terzo quarto sotto i colpi di Sorokas (42-30), la Gsa a suon di triple prima ricuciva lo svantaggio con Pinton e Dykes e poi, ad inizio ultima frazione, si portava in vantaggio grazie ai canestri dalla distanza di Bushati (54-57). I padroni di casa non si lasciavano, però, sorprendere, trainati da un Garri ancora una volta solido e preciso al tiro e sotto canestro e riuscivano a tornare avanti sfruttando le imprecisioni al tiro dalla lunetta dei bianconeri che hanno concluso con un insufficiente e decisivo 11/22 nella specialità.

«Oggi non ho visto la 'fame' delle prime due partite di play-off da parte dei miei giocatori, anche se darei più meriti a Tortona che demeriti ai miei uomini. Abbiamo tirato male e non abbiamo coinvolto come dovremmo i nostri lunghi», ha commentato a fine match il coach bianconero Lardo.



Bertram Tortona - G.S.A. Udine 80-74 (15-11, 35-26, 54-48)

Bertram Tortona: Mirza Alibegovic 19 (2/5, 2/7), Luca Garri 19 (4/6, 1/2), Paulius Sorokas 14 (3/8, 2/4), Melvin Johnson 10 (4/7, 0/5), Marco Spanghero 7 (0/0, 2/4), Lorenzo Gergati 5 (1/4, 1/3), Francesco Quaglia3 (1/3, 0/0), Todor Radonjic 3 (0/0, 1/3), Alberto Apuzzo 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Billi n.e., Christian Pilati n.e., Lorenzo Cremaschi n.e.. All. Pansa.

G.S.A. Udine: Kyndall Dykes 18 (5/9, 2/6), Troy Caupain 12 (2/4, 1/4), Mauro Pinton 12 (1/2, 3/7), Franko Bushati 12 (2/3, 2/7), Andrea Benevelli 7 (2/3, 1/4), Chris Mortellaro 5 (2/3, 0/2), Tommaso Raspino 2 (1/3, 0/2), Francesco Pellegrino 2 (1/3, 0/0), Michele Ferrari 2 (1/2, 0/0), Ousmane Diop 2 (1/3, 0/0), Vittorio Nobile 0 (0/0, 0/0). All. Lardo.