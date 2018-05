Scontro auto-bici in via Cosattini: ferita una 55enne

UDINE – Una donna di 55 anni è rimasta ferita sabato 5 magio dopo essersi scontrata con un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il fatto è avvenuto poco prima delle 18 in via Giovanni Cosattini. La donna è finita sull’asfalta ed è stata costretta a ricorrere alle cure del 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza. La 55enne è stata portata al Pronto Soccorso per accertamenti.

Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, sul posto per i rilievi, la bicicletta si è scontrata con una Volkswagen Golf condotta da un 73enne di Pinzano al Tagliamento. Il mezzo a due ruote, che procedeva sul percorso ciclabile dedicato, è finito contro la portiera sul lato sinistro della Golf. Ancora da chiarire le cause del sinistro.