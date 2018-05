Regione Fvg: ufficializzata la nomina dei 49 eletti

UDINE - L'Ufficio centrale regionale, presieduto da Matteo Giovanni Trotta, ha proclamato i consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia, eletti nelle elezioni del 29 aprile scorso. Per avere la completa composizione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, all'elenco dei 47 consiglieri eletti, suddivisi per Circoscrizione, si aggiungono Massimiliano Fedriga, presidente della Regione, e Sergio Bolzonello, proclamato consigliere regionale quale candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato presidente.

CONSIGLIERI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DI TRIESTE - Per la Lega PIERPAOLO ROBERTI, GIUSEPPE GHERSINICH, DANILO SLOKAR, per Forza Italia PIERO CAMBER, per Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale CLAUDIO GIACOMELLI, per il Partito Democratico FRANCESCO RUSSO, ROBERTO COSOLINI, per Slovenska Skupnost IGOR GABROVEC, per il Movimento 5 Stelle ANDREA USSAI.

CONSIGLIERI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DI PORDENONE – Per la Lega STEFANO ZANNIER, SIMONE POLESELLO, IVO MORAS, STEFANO TURCHET. Per Forza Italia MARA PICCIN, per Progetto Fvg-Per una Regione Speciale CHRISTIAN VACCHER, per Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale ALESSANDRO BASSO, per il Partito Democratico NICOLA CONFICONI, CHIARA DA GIAU, per Cittadini per Bolzonello Presidente TIZIANO CENTIS, per il Movimento 5 Stelle MAURO CAPOZZELLA, per Patto per l’Autonomia GIAMPAOLO BIDOLI.

CONSIGLIERI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DI GORIZIA – Per la Lega ANTONIO CALLIGARIS, DIEGO BERNARDIS, per Forza Italia ETTORE ROMOLI, per il Partito Democratico DIEGO MORETTI, per il Movimento 5 Stelle ILARIA DAL ZOVO.

CONSIGLIERI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DI TOLMEZZO – Per la Lega STEFANO MAZZOLINI, BARBARA ZILLI, per il Partito Democratico ENZO MARSILIO.

CONSIGLIERI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DI UDINE – Per la Lega MAURO BORDIN, LEONARDO BARBERIO, LORENZO TOSOLINI, ELIA MIANI, ALBERTO BUDAI, MADDALENA SPAGNOLO, per Forza Italia PIERO MAURO ZANIN, FRANCO MATTIUSSI, per Progetto Fvg-Per una Regione Speciale MAURO DI BERT, SERGIO EMIDIO BINI, per Autonomia Responsabile GIUSEPPE SIBAU, per il Partito Democratico CRISTIANO SHAURLI, MARIAGRAZIA SANTORO, FRANCO IACOP, per Open-Sinistra Fvg FURIO HONSELL, per Cittadini per Bolzonello Presidente SIMONA LIGUORI, per il Movimento 5 Stelle CRISTIAN SERGO, per Patto per l’Autonomia MASSIMO MORETTUZZO.