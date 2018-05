La 'cura' Tudor non scuote l’Udinese, che perde 4 a 0 con l’Inter

UDINE - Se questo è il massimo che può dare questa Udinese, non ci si può stupire per la posizione in classifica. Bianconeri scialbi e inesistenti sul piano del gioco, e soprattutto incapaci di concretizzare le (poche) occasioni avute. L'arrivo di Tudor, per ora, non ha prodotto i benefici sperati sui giocatori.

LA CRONACA DEL PRIMO TEMPO - Tudor sceglie di tenere in panchina Jankto e Barak schierando dall’inizio Balic e De Paul. Clima surreale per lo sciopero degli ultras bianconeri nel primo tempo, al Friuli si fanno sentire i tanti tifosi neroazzurri presenti. Inter parte in avanti con Perisic e Cancelo che mettono in apprensione la difesa friulana. Al 5’ ospiti vicini al vantaggio con Danilo che salva sulla linea dopo un colpo di testa di Perisic a portiere battuto. L’Inter continua a premere con Candreva che impegna Bizzarri all’8’. All’11’ è la volta di Icardi, che calcia da dentro l’area chiamando in causa il numero 1 bianconero. Il vantaggio è nell’aria e arriva al 13’ con Ranocchia che di testa capitalizza al meglio un cross da calcio d’angolo. L’Udinese prova a reagire ma lo fa affidandosi a un tiro senza troppa convinzione di Fofana. Al 17’ altro salvataggio sulla linea di Danilo, che evita la gioia del gol a Perisic. L’Inter pare padrone del campo e l’Udinese fatica a guadagnare metri. Al 26’ ci prova Lasagna a scuotere i suoi, guadagnando un calcio d’angolo. Al 32’ è Valero a cercare la via della rete, con la difesa bianconera che devia in angolo. Al 34’ è Candreva a divorarsi una grande occasione da gol, spedendo alto dal vertice destro dell’area piccola. Risponde Behrami al 35’ con un colpo di testa che termina di poco alto. Al 36’ l’occasione migliore per i bianconeri capita sui piedi di Lasagna, che lanciato a rete da De Paul si fa respingere la conclusione da Handanovic. Al 39’, dopo un’azione prolungata, tocca a Perisic chiamare in causa Bizzarri, bravo a bloccare il tiro del giocatore neroazzurro. Passano due minuti e ancora Inter pericolosa, questa volta con Brozovic su punizione. Il raddoppio dell’Inter arriva al 44’ con Rafinha che entra in area e non trovando opposizione batte Bizzarri con un preciso fendente. Il terzo gol porta la firma di Icardi, al 46’, che sfrutta un’imbarazzante chiusura di Samir per tirare al colpo sicuro.

RIPRESA IMBARAZZANTE - La ripresa si apre con un’occasione di Lasagna dopo meno di un minuto, che con un diagonale a incrociare che sfiora il palo. Al 4’ l’arbitro espelle Fofana dopo aver visionato il Var per un fallo subito da Peresic. L’Udinese cercano di dare un senso alla partita, con il solito Lasagna che prova a impensierire la difesa avversaria ma senza fortuna. L’Inter prova ad ‘addormentare’ la partita, complice anche una Udinese poco reattiva. Al 19’ prova a sorprendere Handanovic con una conclusione da fuori area, ma il portiere slovene blocca. Al 26’ ecco anche la quarta rete dell’Inter con Valero che con un destro sul secondo palo chiude la partita. L'Inter va vicino al gol in altre due occasioni, prima con icardi poi con Karamoh (quest'ultimo colpisce la traversa). Il match termina tra i fischi del Friuli, con i tifosi che invitano i giocatori ad andare a lavorare e acclamano Massimo Oddo. «Se andiamo in B vi facciamo un c...o così». questo uno dei cori degli ultrà bianconeri.