Cade uscendo dalla chiesa: ferita 80enne

GONARS – E’ caduta scendendo dai gradini del sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo, a Ontagnano di Gonars, battendo violentemente il capo. E’ successo domenica 6 maggio verso le 10. A restare ferita una donna di 80 anni.

La signora è inciampata ruzzolando dalla scalinata e procurandosi una ferita alla testa. L’80enne ha perso sangue ma è sempre rimasta cosciente. I parrocchiani hanno subito chiamato i soccorsi, giunti sul posto a bordo di un’ambulanza. La donna è stata medicata e accompagnata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.