Donna scivola lungo il sentiero: intervento del Soccorso alpino

CIVIDALE - Otto uomini del Soccorso Alpino di Udine e della Guardia di Finanza di Tolmezzo sono intervenuti nel primo pomeriggio di domenica 6 maggio per portare aiuto a una donna carinziana, J. E. K. del 1952, di Feldkirchen, che ha subito un infortunio durante una camminata in bosco.

La donna è scivolata lungo il sentiero Cai 747 che da Tribil conduce al santuario di Castelmonte, in un punto sassoso reso scivoloso dal fango per le piogge dei giorni scorsi. La chiamata è arrivata intorno alle tredici tramite il Nue 112. I tecnici hanno raggiunto la donna a piedi lungo il sentiero in circa venti minuti di cammino: presentava una caviglia gonfia che non le consentiva di appoggiare il piede e proseguire il cammino.

E' stata imbarellata dai tecnici di soccorso e condotta a braccia lungo il sentiero fino alla strada asfaltata, dove attendevano i sanitari dell'ambulanza di Udine. Gli amici della donna sono stati riaccompagnati alla propria auto. L'intervento si è risolto intorno alle 15.