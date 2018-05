‘Città Fiera premia la classe’: donati 750 mila euro in materiale didattico

MARTIGNACCO - Città Fiera negli ultimi anni ha ricevuto numerose richieste di aiuto dalle scuole, richieste che hanno portato alla nascita di ‘Città Fiera Premia la tua classe’, iniziativa che in quattro edizioni ha permesso di donare alle realtà del territorio oltre 750mila euro in materiale didattico: l’unica proposta regionale dedicata all’universo scuola nata da uno spirito solidale, di facile accesso e che lascia estrema libertà a chi partecipa, ritenuta valida a tal punto da ricevere il patrocinio dell’ Università degli Studi di Udine. Oltre il 30% delle scuole del territorio ha dato la sua adesione alla quarta edizione, un successo determinato dalla facilità di accesso e dalla garanzia del dono certo: un prezioso kit composto da materiale didattico per studenti e insegnanti per l’intero anno scolastico.

TRA LE NOVITA’ 2017/2018, la collaborazione con Youngo, che ha proposto un kit ludico-didattico in omaggio a tutte le classi che hanno realizzato un elaborato a tema ‘I Colori del Benessere’. Nel corso di quattro edizioni le scuole partecipanti hanno avuto un incremento del 170%. Un risultato raggiunto anche grazie alla vicinanza e alla collaborazione con le insegnanti che hanno compreso la bontà e l’utilità del progetto.

CITTA’ FIERA è riuscito così a porsi come collettore per unire le molteplici social mission dei diversi partner del progetto come Faber -Castell, realtà che si impegna da molto tempo in ambito Csr che ha contribuito con il suo know how in ambito di materiali didattici e creativi, Office Gallery, che grazie alla conoscenza dell’universo scuola ha contribuito alla definizione dei materiali che vanno a creare il kit; il Premio Speciale di questa edizione è intitolato proprio a ‘Faber-Castell &Office Gallery’ che hanno messo a disposizione una preziosa valigetta di colori. Un successo che presenta come punto di forza un percorso di responsabilità cresciuto nel tempo e che sancisce l’attenzione di Città Fiera e del Gruppo Bardelli verso la comunità in cui è insediato. Giovedì 10 maggio le premiazioni delle dodici classi estratte che le vedrà coinvolte a conclusione dell’evento in un momento conviviale grazie al rinfresco preparato anche grazie agli allievi dell’Istituto B. Stringher di Udine.