Uti della Carnia: bandito un concorso per trovare un agente di polizia locale

TOLMEZZO – Tra le diverse funzioni in capo all’UTI della Carnia, c’è anche la gestione del servizio di polizia locale e polizia amministrativa locale. Proprio per questo servizio l’UTI della Carnia ha recentemente indetto una selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria a tempo pieno e determinato di ‘Agente di polizia locale’, categoria Pla e posizione economica Pla1, utile a soddisfare esigenze stagionali o temporanee di personale. In particolare, gli agenti di polizia locale risultati idonei alla selezione dovranno prestare servizio soprattutto nei fine settimana tra luglio e settembre per far fronte alla viabilità e alla gestione delle manifestazioni.

PER PRESENTARE DOMANDA, tutti i candidati dovranno essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno quinquennale, di patente di categoria B e dei requisiti necessari per poter rivestire la qualifica di Agente di pubblica sicurezza. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere indirizzata all’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, in Via Carnia Libera 1944, n.29 – 33028 Tolmezzo, entro e non oltre venerdì 11 maggio 2018. Le domande potranno essere consegnate all’Uti secondo diverse modalità: a mano all’Ufficio Protocollo dell’Uti della Carnia, via posta con raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo uti.carnia@certgov.fvg.it. L’elenco dei candidati ammessi alla sezione sarà pubblicato sull’homepage del sito istituzionale dell’Uti della Carnia (www.carnia.utifvg.it) e sull’Albo Pretorio On-line.

LE PROVE D’ESAME si terranno al la sede dell’Uti della Carnia a Tolmezzo e per ogni candidato sono previste una prova scritta con quesiti a risposta sintetica sulle materie d’esame specificate all’interno del bando e una prova orale, dove verrà accertata anche la conoscenza dell’utilizzo dei sistemi informatici di base, strumenti web e lingua inglese. La prova scritta è in programma per martedì 29 maggio 2018 alle 9, mentre quella orale venerdì 1 giugno 2018 alle 9.

LA GRADUATORIA che si andrà a formare resterà valida e l’Uti della Carnia vi attingerà per assunzioni a tempo pieno e determinato di personale necessario a fronteggiare particolari e temporanee esigenze.