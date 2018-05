Giornata delle Sport Integrato: testimonial della 4^ edizione Fiona May

UDINE – Un appuntamento fatto di molte cose, e che senza dubbio saprà raccontare il vero spirito racchiuso dentro una breve, quanto grande, parola: sport. Stiamo parlando della Giornata dello Sport Integrato (che si svolgerà il 12 maggio, dalle 15, a Udine), un appuntamento aperto a tutti coloro che vogliono provare queste discipline (gratuitamente, previa iscrizione a csenfriuli@tiscali.it, oppure 348 5296037). Sarà come di consueto una giornata fatta di sport, certo, ma anche di amicizia, divertimento, condivisione, inclusione sociale.

LA QUARTA EDIZIONE della manifestazione, organizzata da Special Olympics Fvg in collaborazione con Csen Fvg - Centro Sportivo Educativo Nazionale – e Asu – Associazione sportiva Udinese – prenderà il via, alle 15 del 12 maggio, al Palazzetto Asu, in via Lodi 1, a Udine, e vedrà l’alternarsi di esibizioni, prove pratiche e competizioni. Protagonisti dell’evento saranno proprio 120 special olympics (oltre 200 i partecipanti, considerati anche gli atleti normodotati), ragazzi con disabilità intellettiva e fisica che per l’intero pomeriggio si misureranno con numerose attività sportive: karate, aikido, tiro a segno, ginnastica artistica e ritmica, ballo, scherma, ginnastica ritmica. Con loro un testimonial d’eccezione: Fiona May l'ex lunghista, triplista e attrice britannica naturalizzata italiana detentrice del record italiano di salto in lungo, sia outdoor che indoor. Tutt'oggi l'atleta italiana che più volte è salita sul podio ai campionati del mondo di atletica leggera.

SI TRATTA DI UN APPUNTAMENTO MOLTO IMPORTANTE e sentito da Csen e Asu che da sempre ritengono lo sport un mezzo per favorire la crescita personale, l'autonomia e la piena integrazione delle persone con disabilità intellettiva: «Ormai si tratta di un evento consolidato per l’Associazione Sportiva Udinese, che siamo molto felici di poter ospitare al PalaFiditalia», ha chiarito il presidente di Asu, Alessandro Nutta. «Il prossimo 12 maggio, - ha proseguito - come oramai avviene da quattro anni, avremo con noi non solo gli Special Olympics, ma anche altre associazioni che si occupano di disabilità e tanti amici di Asu. Questi ragazzi saranno i protagonisti assoluti di una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Assieme a loro - ha concluso - saranno presenti anche molte autorità, una testimonial d’eccezione e come di consueto i nostri sponsor, a cui va un sentito ringraziamento, perchè è anche grazie al loro sostegno, oltre che alla collaborazione di tutti i nostri tecnici, che tutto questo è possibile».

PARLANDO DELL’ATTIVITÀ DI SPECIAL OLIMPYCS, Giuliano Clinori, direttore regionale di Special Olympics, nonché vice presidente Csen nazionale ha spiegato come: «Ogni anno riusciamo a far avvicinare sempre più ragazzi alle discipline sportive e abbiamo sempre più soddisfazioni dal punto di vista agonistico. L’integrazione e l’inclusione, che sono sempre più presenti nello sport, sono un grande successo, possibile forse anche grazie a questi eventi» In occasione della Giornata dello Sport integrato, inoltre, si festeggeranno i 50 anni di Special Olympics, «un movimento – come chiarito da Clinori - che è partito da zero e adesso ha 4 milioni di tesserati in tutto il mondo».

MA VENIAMO AL PROGRAMMA. Dopo l’accredito dei team, alle 15.10 circa è prevista la cerimonia di apertura, alla sala scherma, sarà in quell’occasione che interverranno anche le autorità con i saluti istituzionali. Alle 15.30 si entrerà nel vivo con la divisione degli atleti in 6 gruppi che si sposteranno nelle varie sale del Palazzetto: in sala ritmica si svolgeranno le prove di ginnastica ritmica, ma anche quelle di tiro a segno e ballo. Al tatami invece sarà la volta dell’aikido e del karate. Nelle rispettive sale, poi, spazio anche alla ginnastica e alla scherma. La giornata giungerà a conclusione attorno alle 18.30 con la consegna, a tutti, delle medaglie di partecipazione e dei gadget. In programma, inoltre una lotteria cui potranno aderire tutti i partecipanti: l’estrazione finale prevede un unico premio, il fortunato o la fortunata porterà a casa un tablet.