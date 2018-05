Auto travolge una bicicletta: ferita una donna di 56 anni

MAJANO – Era in sella alla sua bicicletta quando è stata investita da un’auto. E’ successo a Majano, in via Udine, poco prima delle 13 di lunedì 7 maggio. Una donna di 56 anni è rimasta ferita in modo grave dopo essere finita sull’asfalto, vicino al marciapiedi.

Sul posto la Sores ha inviato un’ambulanza e l’elicottero del 118. Stabilizzata dal personale medico, è stata elitrasportata al Santa Maria della Misericordia per le cure del caso. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento: si sa solo che a scaraventare a terra la donna è stata una Citroen Xsara Picasso. Luo luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati a fare luce sulla vicenda.