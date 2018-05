‘I colori della natura’, imparare a cucinare erbe e funghi

UDINE - Proseguono anche questa settimana gli incontri di ‘I colori della natura’, l'attesa rassegna sulla biodiversità curata dall’associazione Mbu - Micologia e Botanica Udinese e promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Udine. Mercoledì 9 maggio alle 18.30 nella sala polifunzionale di via Veneto 164 a Cussignacco lo chef Ennio Furlan salirà nuovamente in cattedra per spiegare a tutti i partecipanti ‘Come cucinare funghi ed erbe’.

LA RASSEGNA PROSEGUIRÀ poi il 16 maggio con il micologo Sergio Costantini, che affronterà il tema ‘Boschi e funghi’ per esplorare la ricchezza di varietà micologiche dell'ambiente boschivo. Gli incontri riprenderanno il 23 maggio con ‘L'evoluzione morfologica dei funghi’, presentata dal micologo Emanuele Campo. Chiuderà il ciclo di appuntamenti, il 30 maggio, l'intervento di Roberto Pizzutti, presidente del Gruppo regionale di esplorazione floristica, che interverrà sul tema ‘Imitare la natura per progettare il nosto futuro tecnologico’. Tutti gli incontri si svolgeranno alle 18.30 nella sala polifunzionale di via Veneto 164 a Cussignacco. Per informazioni: Puntoinforma (tel. 0432 1273717, via Savorgnana 12 www.comune.udine.gov.it).