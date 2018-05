Staffetta Funhouse, in Fvg: viaggia su due palcoscenici l’opera cult di David Foster Wallace

UDINE – Un’occasione unica per tutti gli appassionati lettori di David Foster Wallace e soprattutto un viaggio sulle montagne russe di una scrittura vertiginosa, immaginifica e potente che esplode sul palco in un tripudio di tinte fluo: a dieci anni esatti dalla scomparsa dello scrittore più visionario d’America, parte in Friuli Venezia Giulia il progetto Funhouse, esempio di ‘teatro seriale’ tratto dal romanzo cult Verso Occidente l’impero dirige il suo corso.

DUE GLI SPETTACOLI in scena - Funhouse chapter 1 e Funhouse chapter 2 – in programma rispettivamente al Teatro Nuovo Giovanni da Udine venerdì 18 maggio e al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone martedì 22 maggio sempre alle 20.45 - complementari ma allo stesso tempo autonomi l’uno dall’altro: protagonisti su entrambi i palcoscenici i giovani attori della Compagnia BluTeatro diretta da Luca Bargagna, realtà nata nel segno della sperimentazione e della reinterpretazione dei grandi classici e già molto apprezzata sul palcoscenico udinese per le sue originali riletture de La bottega del caffè di Carlo Goldoni e Le nuvole di Aristofane.

PROTAGONISTI DI FUNHOUSE sono sei strani personaggi che si ritrovano a condividere un viaggio verso un luogo nel quale potrebbero non arrivare mai. In programma c'è la grande 'Riunione di tutti coloro che siano mai comparsi in uno spot di McDonald' che si terrà ‘Verso Occidente’, nella cittadina di Collision, in Illinois. In questo ritratto di un’epoca in bilico fra sfinimento e saturazione, fra ‘input troppo banali da elaborare e input troppo intensi da sopportare’ , in questo dipintoa tinte brillanti delle inquietudini contemporanee - la paura della solitudine, il moltiplicarsi delle fobie, il rapporto con il proprio corpo in relazione ai modelli proposti, la portata politica del sistema televisivo, le deformazioni del consumismo - regna sovrana, soprattutto, la straordinaria scrittura di Wallace: una lingua difficile, lontana da una struttura drammatica, ma affascinante e necessaria per la capacità di penetrare nel fondo delle cose. Per l’occasione è prevista una promozione speciale: per chi assiste a tutti e due gli spettacoli il costo del secondo biglietto è di 10 euro (solo per l’acquisto dei titoli in biglietteria).

