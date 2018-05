Perde l'equilibrio e finisce sulla strada: travolto da un furgone

SAN DANIELE – Perde l’equilibrio mentre si trova in sella alla sua bicicletta e finisce contro un furgone in transito. E’ successo lunedì 7 maggio poco prima delle 18, sulla strada regionale 463, all’altezza dello stabilimento Lima di Villanova di San Daniele. L’uomo, un 38enne della zona, nella caduta ha riportato un trauma facciale piuttosto grave ed è stato portato con urgenza all’ospedale di Udine con l’elicottero del 118, dove si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Da quanto si è potuto sapere, l’uomo stava circolando con la due ruote sul marciapiedi accanto alla carreggiata quando, per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Martignacco, è caduto sulla sede stradale, finendo per essere travolto dal furgone, il cui autista non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di San Daniele. L’arteria, a quell’ora molto trafficata, ha subito forti rallentamenti.