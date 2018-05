Fagagna, muore schiacciato da un muletto

FAGAGNA - Un operaio di 32 anni è morto martedì mattina mentre lavorava nello stabilimento della Tonutti Tecniche Grafiche Spa, a Fagagna. Da quanto si è appreso l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un muletto. Il fatto è accaduto poco prima delle 6 del mattino per cause ancora in corso di accertamento da parte degli ispettori sanitari e dei carabinieri, giunti sul posto per i rilievi.

L'operaio, di cui non si conosconono ancora le generalità, è originario della provincia di Caltanissetta. Subito dopo l'incidente i colleghi di turno hanno dato l'allarme, con il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 32enne. L'uomo si sarebbe trasferito a Fagagna da qualche mese proprio per iniziare a lavorare alla Tonutti. Era sposato e padre di una bimba di 2 anni.