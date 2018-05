La Gsa fa sua gara 4 e passa il turno

UDINE - In una combattutissima gara 4, la Gsa Udine espugna il palasport di Voghera per 74 a 73 mettendo fine alla serie di battaglie con Tortona, squadra che non ha mai reso semplice una sola partita della serie. Nell'ultima sfida c'è voluto anche un tempo supplementare per decidere la squadra vittoriosa, visto che i tempi regolamentari erano terminati sul 64 pari. Le trasferte per Udine non sono, però, finite: ad attenderla c'è, al prossimo turno, la Novipiù Junior Casale.

Come indicato dal basso punteggio, la partita con Tortona è stata segnata dalle difese intense delle due squadre che hanno sporcato la percentuale al tiro di entrambe le formazioni . Significative le medie al tiro da tre punti: solo il 27% (8/30) per i padroni di casa e addirittura il 16% (4/25) per i bianconeri che hanno sbagliato anche numerosi tiri aperti. Gli uomini di Lardo, che hanno avuto in Dykes (22 punti) e Caupain (16 punti) i migliori marcatori, hanno avuto, a differenza della precedente gara persa in trasferta, la supremazia ai rimbalzi (54 a 44), con Pellegrino e Mortellaro che hanno arpionato rispettivamente 14 e 13 carambole.

«E' stata una partita di tira e molla, negli strappi fatti da Tortona siamo sempre stati bravi a rientrare. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti in attacco rispetto alla scorsa partita in cui Tortona ci aveva messo in difficoltà con i raddoppi portati dal secondo lungo», ha commentato a fine partita coach Lardo, applaudito in sala stampa a Voghera.



Bertram Tortona - G.S.A. Udine 73-74 d.1.t.s. (11-12, 34-30, 50-48, 64-64)

Bertram Tortona: Paulius Sorokas 24 (9/14, 1/4), Melvin Johnson 21 (3/9, 4/8), Luca Garri 11 (2/4, 1/2), Marco Spanghero 7 (3/4, 0/4), Mirza Alibegovic 6 (0/1, 2/7), Lorenzo Gergati 2 (1/4, 0/4), Francesco Quaglia2 (1/2, 0/1), Todor Radonjic 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Cremaschi n.e., Lorenzo Billi n.e., Alberto Apuzzo 0 (0/0, 0/0). All. Pansa.

G.S.A. Udine: Kyndall Dykes 22 (8/17, 1/4), Troy Caupain 16 (4/10, 0/4), Francesco Pellegrino 9 (3/7, 0/1), Andrea Benevelli 8 (4/5, 0/5), Mauro Pinton 6 (0/1, 2/4), Chris Mortellaro 4 (2/6, 0/0), Franko Bushati 3 (0/3, 1/5), Michele Ferrari 2 (1/3, 0/0), Tommaso Raspino 2 (1/2, 0/1), Vittorio Nobile 2 (0/0, 0/1), Ousmane Diop n.e.. All. Lardo.