Allarme rientrato: Cristal Straulino ha fatto ritorno a casa

ARTA TERME – Vi avevamo dato conto della sua scomparsa sabato 5 maggio. Per fortuna Cristal Straulino, 20 anni, domenica sera, si è messa in contatto con la sua famiglia, facendo una telefonata da Genova. Per famigliari e amici è così finito un incubo durato 48 ore. La scomparsa della giovane, infatti, che lavora come animatrice volontaria nei centri anziani della Carnia risale a venerdì.

Non si conoscono le ragioni dell’allontanamento, ma la buona notizia è che la ragazza sta bene e che ha già fatto ritorno ad Arta Terme. Pare che abbia raggiunto la Liguria con i mezzi pubblici. Ora sarà ascoltata dai carabinieri di Tolmezzo, dove era stata presentata una denuncia di scomparsa.