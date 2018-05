Fashion Night: il gusto in più sfaccettature

RAGOGNA - Giovedì 10 maggio, dalle 20, all’Agriturismo Casa Rossa ai Colli (via ai Colli 2, Ragogna) andrà in scena Fashion Night: il gusto presentato in più sfaccettature. Quello culinario offerto dalla cucina della Casa e quello estetico presentato nelle acconciature di Salon'era Dina e Rita e nelle collezioni di Mary Grace. Tre realtà di Ragogna che collaboreranno per dare agli ospiti un'esperienza al 100% km zero!

MENU’ DELLA SERATA

Benvenuto della Casa

Antipasto: Sformatino agli asparagi con besciamella all'uovo e crudo croccante

Secondo: Tagliata di filetto di maiale su rucola e olio alle erbe servito con patate al forno

Dolce: Gelato alla crema mantecato con salsa ai frutti di bosco

Prezzo: euro 25 a persona compreso un calice di vino

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Info e prenotazioni: 0432.030115 | ristorante@casarossaaicolli |