Autostrada: auto contro mezzo pesante, code a tratti in direzione Venezia

FVG - Traffico molto molto intenso anche oggi – martedì 8 maggio – sulla A4 con congestioni a macchia di leopardo causa accumulo di mezzi pesanti soprattutto alla barriera di Trieste Lisert dove, durante i lavori di manutenzione dei sistemi di continuità, si sono verificati, a intermittenza, cali di corrente che hanno creato temporanei blocchi alle piste.

UN INCIDENTE, apparentemente grave, ma che invece non ha avuto conseguenze per le persone, si è verificato verso le 12 all’altezza dell’area di servizio di Duino Sud. Una vettura ha tamponato un mezzo pesante, incastrandosi sotto il pianale: il guidatore dell’auto è uscito da solo dalla vettura. Attualmente – 14.30 – la circolazione non si è ancora normalizzata: code a tratti di mezzi pesanti sono segnalate fra Redipuglia e Latisana in A4 direzione Venezia, mentre 1 chilometro circa insiste sulla A23 in direzione nodo di Palmanova.

SE IL TRAFFICO E' MOLTO INTENSO durante la settimana, anche nel weekend cominciano a sentirsi gli effetti dei primi spostamenti verso il mare. Complice il bel tempo, infatti, nelle ultime domeniche i transiti sono stati sempre piuttosto sostenuti. Dopo i ponti del 25 aprile e del primo maggio, anche questo fine settimana sarà sicuramente trafficato: l’Ascensione, che quest’anno cade giovedì 10 maggio, è una festività che rappresenta un’opportunità, per austriaci e tedeschi, di godersi una vera e propria vacanza lunga. La zona prediletta dai più è l’Alto Adriatico; molti, dunque, i turisti attesi da oltreconfine che transiteranno sulla rete autostradale di Autovie Venete. Giovedì 10 maggio sarà infatti una giornata da bollino rosso, con traffico intenso lungo la A4 (Venezia – Trieste) in direzione Venezia e lungo la A23 (Palmanova-Tarvisio) in direzione Palmanova, con possibili code o rallentamenti nel corso della mattinata all’altezza del bivio A4/A23 (Nodo di Palmanova).

NEL FINE SETTIMANA non sono invece previste turbative (venerdì 11 e sabato 12 maggio), mentre domenica 13 maggio (giornata in cui i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 9 alle 22), la viabilità sarà sostenuta lungo la A4, in entrambe le direzioni. Al casello di San Donà di Piave, sono previsti transiti molto superiori alla media in quanto proprio a San Donà si svolgerà il 66° Raduno Nazionale Bersaglieri.