Cucciolata di gattini abbandonati al Città Fiera, a trovarli le commesse

MARTIGNACCO - I quattro gattini sono stati abbandonati all’esterno del centro Commerciale Città Fiera, a trovarli alcune commesse. Si tratta della terza cucciolata che in pochi giorni viene abbandonata in provincia di Udine.

POI SONO SPARITI - Come spiegato sulla pagina Facebook dell’associazione Zampasuzampa, «le commesse avevano chiamato canile e asl, e come sempre più spesso accade, non hanno ricevuto aiuto: così hanno chiamato noi (notiamo con rammarico un notevole aumentano di richieste di aiuto da persone che hanno chiamato il 112 senza ricevere nessun intervento, riversandosi su associazioni come noi portandole al collasso. Non abbiamo un gattile o un rifugio e lavoriamo con stalli casalinghi di volontari…). Purtroppo - si legge ancora - tempo di prendere la macchina e fare la strada (poco meno di 10 minuti), le commesse sono entrate a lavoro e i micini sono spariti. Pensiamo che qualcuno li abbia presi, - concludono - ma nel dubbio continuiamo a fare ronde su e giù per vedere se saltano fuori. Vi preghiamo almeno fateci sapere che li avete, siamo in ansia».

Per info: www.zampasuzampa.it | ‭340.8814496 |