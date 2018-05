Maxi furto nelle scuole di Cividale: spariti 24 computer

CIVIDALE DEL FRIULI – Scuole di Cividale nel mirino dei ladri nella notte tra lunedì e martedì. I malintenzionati si sono introdotti prima nei locali dell'Istituto tecnico agrario Paolino d'Aquileia, poi in quelli dell'Ipsia Mattioni, riuscendo a portare via 24 computer e poco più di 200 euro in contanti. Il bottino, quindi, supererebbe i 10 mila euro. Manomesse anche alcuni distributori automatici.

FORZATE ALCUNE PORTE - Ad accorgersi del furto sono stati alcuni addetti scolastici al loro arrivo nella mattinata di martedì 8 maggio. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine, con la Polizia del Commissariato di Cividale che è giunta sul posto cominciando con la raccolta di elementi utili alle indagini. I ladri sono entrati nelle scuole forzando alcune porte.

E? INTERVENUTA ANCHE LA SCIENTIFICA - La Polizia è intervenuta anche con una squadra scientifica per il rilevamento di eventuali tracce. Sono state visionate anche le videocamere di sorveglianza per il riconoscimento dei responsabili.