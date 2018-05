Appuntamento con la Festa dello sport, a Palmanova

PALMANOVA - Saranno tre giorni dedicati a tutti gli sport. Utili a promuovere il movimento e il sano divertimento agonistico. Il prossimo fine settimana, da venerdì 11 a domenica 13 maggio, Palmanova diventerà, con la Festa dello Sport, la sede di competizioni e dimostrazioni di arti marziali, atletica leggera, bocce, calcio,tennis e pallavolo. Ma anche di promozione di attività subacquea, gare di ciclismo, esibizioni di danza ed equitazione, pesca sportiva o dimostrazioni realizzate dalla locale associazione di sbandieratori. ‘Un programma davvero fitto d’incontri, per animare la città e proporre tutta l’offerta sportiva locale. Una vetrina per lo sport e per i tanti ragazzi e non che lo praticano quotidianamente. La Festa dello Sport è un evento consolidato e atteso in città. Una vera festa di comunità, un modo per mostare le proprie abilità, per diffondere la cultura dello sport, del movimento, dello stare assieme, della competizione vissuta come crescita e non come rivalità’ commentano il Sindaco di Palmanova Francesco Martines e il consigliere comunale con delega allo sport Mario Marangoni.

TUTTE LE ATTIVITA’ si svolgeranno tra Piazza Grande, l’incrocio tra via Rota e Contrada Savorgnan, il Polisportivo Bruscechi e il Bastioni. Novità di quest’anno la ‘Corsa contro la Fame’, promossa dalle scuole medie e la prima edizione della ‘6 ore dei Bastioni’, gara di mountain bike con partenza da porta Cividale.

IL PROGRAMMA, molto articolato, prevende per venerdì 11 maggio in Piazza Grande, dalle 9 alle 12.15, l’orientamento scolastico allo sport in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Palmanova. Alle 9, la Corsa contro la fame, progetto promosso dalle scuole medie. Sempre alle 9, all’incrocio via Rota/Contrada Savorgnan, l’approccio al cavallo con dimostrazioni pratiche.

SABATO 12 MAGGIO, in Piazza, alle 9, orientamento scolastico allo sport in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Palmanova, e la corsa Corsa contro la fame. Sempre alle 9, all’incrocio via Rota/Contrada Savorgnan, l’approccio al cavallo con dimostrazioni pratiche. Nel pomeriggio, dalle 15 la 1° 6 ore dei Bastioni, con partenza da Porta Cividale, alle 15.30, l’esibizione delle associazioni sportive e lezioni gratuite aperte alle persone di tutte le fasce di età, alle 16.30 le dimostrazioni ed esibizioni di danza classica, contemporanea e hip hop (Studio Danza Palmanova e Espressione Danza Aiello). La sera, alle 20.30, serata musicale con dj Set.

INFINE DOMENICA 13MAGGIO. Già dalle 9.15, in Piazza Grande, Festa di Minivolley. Alle 9.30, l’esibizione delle associazioni sportive e lezioni gratuite aperte alle persone di tutte le fasce di età. Al Polisportivo Bruseschi, alle 9, la ‘Kermesse dei piccoli amici’, 4^ edizione.