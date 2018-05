Lonely Planet punta ancora sul Fvg: nuova guida alla scoperta della regione!

FVG – Domani 10 maggio nel contesto del Salone del Libro di Torino, in cui la Regione Friuli Venezia Giulia sarà presente con diversi appuntamenti, verrà presentata in anteprima nazionale la seconda edizione della ‘Lonely Planet Friuli Venezia Giulia’: una guida completamente nuova rispetto alla precedente con più di 330 pagine dedicate interamente alla regione e in uscita nelle librerie il 17 maggio.

VISTI GLI OTTIMI RISCONTRI REGISTRATI NEL 2014 con la prima edizione, tanto da rendere necessaria una ristampa già pochi mesi dopo l’uscita, e l’inserimento della destinazione nella prestigiosa ‘Lonely Planet Best in travel 2016’ distribuita a livello internazionale, la casa editrice Edt ha ritenuto di puntare ancora sulla regione non solamente con una revisione della prima versione della guida, ma con una pubblicazione completamente riscritta. Negli ultimi quattro anni in Friuli Venezia Giulia, infatti, non sono mancate le novità nel panorama turistico: da nuovi musei, allo sviluppo di itinerari, passando per l’apertura di strutture di ristorazione e ricettività, il territorio regionale è cresciuto ed è in continua evoluzione.

PER SCRIVERE LA NUOVA GUIDA LONELY PLANET e dare ai lettori diversi punti di vista, Edt questa volta ha coinvolto due professionisti: Luigi Farrauto, autore della prima guida, e Piero Pasini. Dalle spiagge alle piste da sci, dalle città d’arte ai borghi, passando per esperienze enogastronomiche, sportive o culturali, i due autori si sono divisi i capitoli da trattare e hanno perlustrato il territorio, sia da un punto di vista geografico che esperienziale.

FARRAUTO E PASINI hanno ripreso la struttura della prima guida descrivendo il territorio in diverse sezioni: città e provincia di Trieste, Gorizia e il Collio, città e provincia di Udine, città e provincia di Pordenone, la costa e le montagne. Un intero capitolo è dedicato poi alla pianificazione del viaggio, con una panoramica delle cose da vedere, delle esperienze enogastronomiche, delle attività outdoor e il calendario delle principali manifestazioni ed eventi. Nelle diverse sezioni non scarseggiano consigli su dove pernottare, mangiare e fare shopping, itinerari tematici, consigli per viaggiare con i bambini e moltissimi box di approfondimento. Presente inoltre un ampio focus storico e in apertura la Top 15 degli autori.

A PARTIRE DAL 17 MAGGIO la guida sarà in vendita nelle librerie on line, librerie indipendenti e di catena, franchising e grossisti con una prima tiratura di 8mila copie. Il prezzo di vendita è di 23,50 euro. La nuova edizione della guida Lonely Planet è un importante tassello del piano strategico che PromoTurismoFVG sta portando avanti da anni per posizionare il Friuli Venezia Giulia nelle guide turistiche internazionali con l’aggiornamento o l’aumento della foliazione e la creazione ex novo di nuove guide.