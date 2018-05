Tutti a Verona per sostenere l'Udinese: l'Auc regala il viaggio ai tifosi bianconeri

UDINE – Se dal campo, i calciatori, con le ultime deludenti prestazioni, non hanno dimostrato un grande attaccamento alla maglia bianconera, chi invece è sempre in prima fila mostrando di tenerci davvero, sono i tifosi dell’Udinese. Ecco perché per la trasferta di Verona, domenica 13 maggio, che può essere decisiva per la permanenza in serie A, l’Associazione Udinese Club si sta mobilitando per portare più tifosi possibile al Bentegodi.

SARA' UNA BATTAGLIA SUL CAMPO - Una partita che non si preannuncia per nulla semplice, anche se il Berona è già matematicamente retrocesso. Vecchie ruggini tra le due squadre, infatti, fanno pensare che sul campo sarà battaglia vera. Un’arma in più, quindi, può arrivare dal tifo ed è per questo che l’Auc metterà a disposizione gratuitamente i bus per la trasferta di Verona. La partenza è prevista per le 9 dall’Udinese Store dello Stadio Friuli. Sono previste delle fermate per la ‘raccolta’ ai caselli di Palmanova e Portogruaro.

BISOGNA GIA' AVERE IL BIGLIETTO PER LO STADIO - Per prenotare il posto sul pullman è necessario chiamare il responsabile trasferte dell’Auc (Davide De Zorzi) al numero di telefono 333-1158790 entro venerdì sera. Potrà partire solo chi è già in possesso del biglietto di ingresso allo stadio. Il prezzo dei biglietti per il settore ospiti è di 18 euro più diritti di prevendita. L’acquisto è possibile esclusivamente nei punti vendita del circuito VivaTicket.

Un'iniziativa certamente lodevole quella dell'Auc, ma un dubbio è lecito: perchè a pensarci non è stata la società bianconera?