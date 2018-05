Ennesimo infortunio sul lavoro: operaio si ferisce a un polso

PAVIA DI UDINE - Ennesimo infortunio sul lavoro. Questa volta è accaduto a Pavia di Udine, in via delle Industrie 38, in un reparto lavorazione meccaniche. Fortunatamente la persona coinvolta è rimasta solamente ferita e non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto attorno alle 13.30 di mercoledì 9 maggio. La persona coinvolta nell'incidente è un uomo che ha riportato una profonda ferita a un polso.

E' INTERVENUTO L'ELICOTTERO - Sul posto è intervenuto il 118 con l'elicottero, che ha provveduto a trasportarlo con urgenza all'ospedale di Pordenone, struttura specializzata per i traumi alle mani. A Pavia di Udine sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Toccherà a questi ultimi, insieme agli ispettori del lavoro, ricostruire la dinamica dell'incidente e identificare eventuali responsabili.

E' IL TERZO INCIDENTE IN DUE GIORNI - Negli ultimi due giorni, in Friuli Venezia Giulia, ci sono stati tre incidenti sul psoto di lavoro: due persone hanno perso la vita, a Fagagna e a Monfalcone. In questo terzo caso, come detto, la persona coinvolta se l'è cavata con una ferita.