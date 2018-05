Gli eventi in programma giovedì 10 maggio

Parole e Sassi

Il quattordicesimo appuntamento di Vicino/Lontano pone l’accento sugli ‘squilibri’ della società odierna. E se per analizzarli si dovesse tornare agli antichi pensatori greci? E’ questa la domanda che guida Parole e Sassi, lo spettacolo inserito nel calendario del noto festival udinese in scena questo giovedì 10 maggio, alle 20, in Casa Cavazzini. Info, qui.

Fashion Night

Giovedì 10 maggio, dalle 20, all’Agriturismo Casa Rossa ai Colli (via ai Colli 2, Ragogna) andrà in scena Fashion Night: il gusto presentato in più sfaccettature. Tutte le info, qui.

Manifestazioni Nazionali Uildm

Da giovedì 10 a sabato 12 maggio si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro (Udine) (Bella Italia & Efa Village, viale Centrale, 29) le Manifestazioni Nazionali Uildm, il più importante incontro annuale che riunisce tutte le Sezioni locali e la Direzione Nazionale dell’associazione, che da 60 anni opera per favorire l’integrazione delle persone con disabilità, promuovere l’informazione e la ricerca sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Info, qui.

Riscaldamento globale

Discutere e condividere riflessioni sui cambiamenti climatici e sulle loro conseguenze sul territorio alpino. Questo è l’obiettivo della conferenza-dibattito ‘Riscaldamento globale: le montagne sentinelle dei cambiamenti e scintille di sostenibilità’ con relatore Luca Mercalli, illustre climatologo, Presidente della Società Meteorologica Italiana, giornalista scientifico RAI e la Stampa, esperto in scienze della montagna e voce innovativa della comunicazione ambientale, che incontrerà tutti gli interessati al tema. L’appuntamento, ad ingresso libero, è per giovedì 10 maggio alle 21 all’Auditorium Candoni di Tolmezzo ed è una proposta del Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche, che apre la stagione con questo incontro.

UniUd festeggia 40 anni

A quarant’anni dall’avvio dell’Università friulana, per ricordare la battaglia messa in campo nel post terremoto del 1976 per ottenere un’università in Friuli, culminata con la raccolta di ben 125 mila firme per una proposta di legge di iniziativa popolare, il Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (Cirf) dell’Università di Udine organizza un doppio appuntamento giovedì 10 maggio, nell’ambito della Settimana della Cultura Friulana e del Festival vicino/lontano. Alle 17, nella sala Gusmani di palazzo Antonini, il convegno Per un Ateneo friulano. I quarant’anni dell’Università del Friuli. Al termine del convegno, nell’ingresso di palazzo Antonini, in via Petracco 8 a Udine, sarà inaugurata la mostra Nascita di un Ateneo. Dal terremoto una tenda per il futuro. Visitabile fino al 25 maggio.

Ufficio ricordi smarriti

L’ultimo episodio della serie conclude – al Teatro Palamostre di Udine dal 10 al 26 maggio - il serial di arte partecipata del Collettivo N46°-E13° , il progetto creato dalla regista Rita Maffei e prodotto dal CSS per Teatro Contatto 36. Info Teatro Palamostre, dal martedì al sabato, ore 17.30-19.30; biglietteria@cssudine.it; tel. 0432.506925).