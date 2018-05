‘Io so che tu sai che lui sa’: la compagnia Ndescenze all’Auditorium ‘Menossi’

UDINE - È un ritorno in grande spolvero quello che metterà a segno il gruppo stabile della Compagnia Teatrale Ndescenze venerdì 11 maggio all’Auditorium ‘Menossi’ di Udine: sarà infatti con una brillante comedy che mescola dialoghi frizzanti ad atmosfere noir dal titolo ’Io so che tu sai che lui sa’ che il gruppo di giovani attori non professionisti della compagnia fondata nel 2001 e coordinati da Arianna Romano, saluteranno nuovamente il pubblico regionale.

CON INIZIO PREVISTO ALLE 21 e ingresso libero, lo spettacolo ’Io so che tu sai che lui sa’ , reso possibile dalla collaborazione con Dopolavoro Ferroviario di Udine e Circolo Arci Nuovi Orizzonti dei Rizzi, catapulterà la platea nel mondo della borghesia per raccontarne con lo stesso stile irriverente e sagace di certa magnifica commedia americana, nevrosi e bizzarrie della vita moderna. I fatti si svolgono a Milano dove quattro coppie di coniugi, invitati a festeggiare l’anniversario di matrimonio del vice sindaco della città, si ritrovano a dover affrontare un presunto suicidio. I primi invitati preferiscono non far trapelare la notizia ma, con l'arrivo degli altri ospiti, tenere nascosta la cosa è sempre più difficile e rischioso. I tentativi per far credere a tutti gli altri che la situazione sia perfettamente normale portano gli invitati a dedicarsi goffamente alle faccende di cucina e gli incidenti si susseguono a complicare le cose. Le bugie inventate non fanno che amplificare i pettegolezzi che circolano e danno origine a litigi ed incidenti che proseguono nella vicenda che ormai li ha resi irrimediabilmente complici. La situazione imbarazzante viene gestita dagli invitati in maniera grottesca, con tensioni e timori che evidenziano la fragilità e le nevrosi di ciascuno. Gli invitati, ormai tutti al corrente della vicenda, devono superare il loro isolamento e collaborare per difendersi dalle accuse della polizia che irrompe nell’abitazione. Alla fine si arriva addirittura al travestimento per superare il problema e trovare una soluzione. Climax e curiosità contraddistinguono il finale che si chiude lasciando intendere che la fantasia, forse, non è così distante dalla realtà.

I PROTAGONISTI di Io si che tu sai che lui sa sono: Martina Benfatto, Daniela Bortolin, Anna Bortolussi, Elisa Gallai, Fabio Marroni, Luca Piana, Norbert Putora, Armando Rispoli, Federica Salvi.

LA COMPAGNIA TEATRALE NDESCENZE, giunta ormai al diciassettesimo anno di attività, è sempre aperta a nuovi partecipanti a ottobre, ad ogni inizio corso per il consueto laboratorio di teorie e tecniche teatrali. Si caratterizza per la ricerca di testi sempre diversi, appartenenti a differenti generi, sia per approfondire la conoscenza dell’arte del teatro che per sperimentarne le modalità di approccio. Il lavoro propedeutico alla teatralità è fondamentale per chi recita per la prima volta ma serve principalmente per formare un gruppo affiatato. Il collegamento con il training permette di ideare soluzioni sceniche e costruire i personaggi. Il gruppo partecipa da anni alle rassegne organizzate dal Comune di Udine per Udinestate e altre iniziative (Teatro d'Autunno, Teatro di Primavera...).

Per informazioni scrivere a aryadnerom@gmail.com